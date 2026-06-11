北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の元妻で、タレントや料理研究家として活動している大河内志保（54）が10日、Instagramを更新。デコルテあらわなキャミソール姿を公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】大河内志保のデコルテあらわな姿や「髪ボサ、ノーメイク」で蕎麦を食べる姿これまでにもInstagramで、「髪ボサ、ノーメイク」でそばを頬張る様子や、肩や美脚があらわになった装いなど、プライベートの様子