世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月9日（火）に放送された同番組には、前回から引き続き久保田かずのぶ（とろサーモン）がゲスト出演した。故郷・宮崎県への思いがあふれすぎて暴走する永野に、同郷の後輩である久保田が“決別宣言”をし…!?【映像】とろサーモン久保田、同郷の先輩・永野に決別宣言「宮崎（出身）って