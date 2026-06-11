3人制バスケットボール（3x3）の新たなプロリーグであるRBL（Royal Baseketball League）Season 1の「Round 1」が、5月30日と31日に歌舞伎町シネシティ広場（新宿）で開催された。 Day1の予選リーグでは、全12チームによるグループ戦（全12試合）が実施され、熱戦を勝ち上がった上野原サンライズ、渋谷トウキョウ ダイム、相模原プロセス、蕨ユナイテッド、宇都宮ブレックス3x3、横浜サイモ