MLB Japan公式Instagramは6月7日に投稿を更新し、元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士（35）と元MLB選手の川崎宗則（45）が出演するトーク動画の一部を公開した。投稿では、杉谷が「生まれ変わるならなりたいメジャーの遊撃手」として、カンザスシティ・ロイヤルズのボビー・ウィットJr.（25）を挙げる場面を紹介。川崎もウィットJr.の守備力を高く評価し、フルバージョンはMLB Japan公式YouT