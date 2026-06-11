2025年シーズンに日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス。クライマックスシリーズや日本シリーズなど緊迫した試合が続く中、選手たちが高い集中力を保っていた背景に、従来とは異なるアプローチがあった。メンタルパフォーマンスコーチとしてチームを支える筆者が、一流選手のメンタルの強さの一端を明かす。※本稿は、伴 元裕『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。「自