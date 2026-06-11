おととし山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判がきょう開かれました。 【写真を見る】「執拗に相当強度の打撃」三川町90歳女性殺害事件被告の男は一審判決を「事実誤認」と控訴も、裁判所は控訴棄却事件発生から控訴審判決公判までを振り返る（山形） 仙台高等裁判所は、一審判決を「事実誤認だ」とした男の訴えを退けました。 改めて、事件発生から