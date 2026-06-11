セルティックは11日、マーティン・オニール監督との契約を2027年6月まで1年間延長したことを発表した。さらに1年間の契約延長オプションも付帯する。現在74歳のオニール監督は、昨年10月に暫定監督としてセルティックの指揮官に就任。公式戦8試合を戦い7勝1敗と立て直し、ウィルフリード・ナンシー前監督へ引き継いだ。しかし、ナンシー前監督の下では成績が振るわず、わずか1カ月間の指揮に終わり、再びオニール監督が2025−2