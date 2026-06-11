大会終盤を迎えている「県高総体」です。 7日目の11日(木)は、サッカー男子の準決勝の2試合が行われました。 第1試合は、2大会ぶりの優勝を狙う「国見」と、6大会ぶりの決勝進出を目指す「創成館」が激突。 3-1で、国見に軍配が上がりました。 第2試合は、ディフェンディングチャンピオンの「長崎総大附属」とノーシードから勝ち上がってきた「海星」が対戦。 試合は前半12分、総大附属 河