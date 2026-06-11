五島市で、旬の味覚「ウニ漁」が行われています。 3キロあまり浅瀬が続く、五島市下崎山町の白浜海岸。 ウニ漁は4月末に解禁され、干潮の時間にあわせて行われています。 近年は磯焼けなどの影響で収穫量が減少傾向にあるため、漁は地元の人に限られています。 参加者はムラサキウニが潜む岩のすき間をのぞきこんだり、水中メガネをつけて胸まで浸ったりしながら、道具を使って捕獲していました。