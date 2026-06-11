7月2日（木）よる7時〜よる9時54分 日本テレビ系で、「ぐるぐるナインティナイン ゴチになります！」の超特別編として、一夜限りの豪華メンバーによる「ぐるぐるナインティナイン イタリア・ローマでゴチになります！3時間SP」の放送が決定！イタリア現地で27年ぶりにロケを敢行。ゴチに参加するスペシャルメンバーは、ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひとり、森香澄。世界遺産の街・ロー