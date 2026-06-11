中国・広西チワン族自治区百色市の競技場の陸上トラックで練習中のランナーが、突然コースに出てきた女児と激突する事故があった。現場で撮影された映像には、スタート位置から体勢を低くして走り出したランナーが10メートルほど進んだところで突然コース内に現れた5〜6歳の女児と激しくぶつかり、双方が転倒する様子が映っている。当事者のランナー・黄（ホアン）さんは、「一人ずつ順番にスタートしていた。女の子には気付かなか