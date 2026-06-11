自民党元総裁・河野洋平氏が6月8日に逝去しました。これについて、中国外交部の林剣報道官は11日の定例記者会見で、記者からの質問に答え、「中国政府は河野洋平氏のご逝去に心からの哀悼の意を表し、ご遺族に心よりお悔やみ申し上げる」と述べました。林報道官はまた、「河野氏は中国人民の古い友人だ。正しい歴史観を堅持し、1993年に日本の内閣官房長官として慰安婦問題に関する公式談話を発表し、日本政府の責任を認め、反省と