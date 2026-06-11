8日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、2025-26シーズンをもってセッターの小野寺隼人（25）と奥村竜樹（26）、 アウトサイドヒッターの森田凌雅（28）と寺岡良馬（26）の4選手が契約満了に伴い退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 小野寺は仙台大学を卒業後、2023年に埼玉へ入団。在籍3季目となる2025-26シーズンは、Vリーグ男子