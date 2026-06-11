11日（木）、プロ野球チームの北海道日本ハムファイターズは、6月21日（日）にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される福岡ソフトバンクホークスとの試合に、SV.LEAGUE（SVリーグ）とV.LEAGUE （Vリーグ）のクラブに所属する選手がゲスト出演することを公式サイトで発表した。 「FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND Powered by Sony Music Entertainment（Japan）Inc.」として開催されるこ