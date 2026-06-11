◇交流戦中日―ロッテ（2026年6月11日ZOZOマリン）中日のミゲル・サノー内野手（33）が意地の一発を放った。1―2で迎えた8回2死からの第4打席。4番手左腕・鈴木が投じた初球をフルスイングした。左翼席に飛び込んだ一打は4月11日阪神戦以来の4号同点ソロ。4月14日の広島戦で走塁中に左脚に違和感を訴えて翌15日に出場選手登録を抹消された。「左脚肉離れ」による2軍調整を経て今月7日に復帰。復帰後、13打席目で待望の一