DeNA戦に先発した日本ハム・孫易磊＝エスコンフィールド日本ハムが無失点リレーで4季ぶりの7連勝。六回に犠飛とカストロの適時打で2点を先行し、八回にレイエスの適時二塁打で1点を加えた。孫易磊が6回を2安打、8奪三振の力投で来日3年目で初白星。DeNAは今季初の5連敗。