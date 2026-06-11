◇交流戦巨人2―8楽天（2026年6月11日楽天モバイル）巨人は敵地で楽天に完敗を喫して2分けを挟んだ連勝が6でストップ。ついに6月初黒星を喫して貯金が7に減った。古巣との初対決となった先発右腕・田中将が初回に4安打2盗塁を許すなど打者8人で4点先制を許し、2回にも1失点して2回6安打5失点KO。打線も相手先発右腕・滝中に6回までわずか1安打に抑えられ、0―5で迎えた6回には3回からロングリリーフの2番手左腕・森田