【広州＝遠藤信葉】中国広西チワン族自治区桂林市で１１日未明、爆発があり、７人が死亡、１７人がけがをして病院に搬送された。地元警察当局が発表した。ほかにも負傷者がいるという。当局が原因を調べているが、ガス漏れの可能性はないとしている。インターネット上に投稿された動画には、大きな爆発音とともに建物付近で火の手が上がり、車が燃える様子が映っていた。建物の窓枠やガラスが吹き飛ばされる被害も出ていた。