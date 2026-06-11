サッカー・北中米ワールドカップが日本時間12日(現地11日)に開幕。日本代表は15日に強豪オランダとの初戦を迎えます。史上初となる48チームが参加する今大会。グループステージの開幕戦を飾るのが、A組の開催国メキシコ対南アフリカです。同日は韓国がチェコとの一戦でアジア勢の先陣を切ります。F組の日本は15日のオランダ戦で初陣。その後、21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。日本は5月31日に行われたアイス