女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王者で?ツインタワー?こと後藤智香（３１）、天麗皇希が初防衛を誓った。ツインタワーの２人は２０日後楽園大会で「ラ・ビアン・ローズ」の桜井麻衣、翔月なつみを迎え撃つ。Ｖ１戦を控えた１１日、都内で開かれた調印式に参加した後藤は「３Ｄトリオスのベルトを持つ２人に勝ったら、この上ない最高の初防衛戦になって、このツインスターのベルトを輝かせていける自信がありま