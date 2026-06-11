音楽業界の主要５団体が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会によるアワード「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催された。ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（以下、ＭＡＪ）は、国内最大規模の国際音楽賞。この日は、演歌・