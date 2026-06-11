陸上女子８００メートルで日本記録保持者の久保凛（積水化学）が、１２日に開幕する日本選手権（愛知・パロマ瑞穂スタジアム）に向けた決意を明かした。東大阪大敬愛高を卒業した久保は、今春から積水化学に入社。女子陸上部に所属しつつ、クラブチームの「ＴＷＯＬＡＰＳ」で男子８００メートルの元日本記録保持者である横田真人さんの指導を受ける。実業団デビュー戦となった木南道孝記念（５月、大阪・ヤンマースタジアム長
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