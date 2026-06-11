国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催。演歌・歌謡曲界を長年に渡って牽引したとして、北島三郎（８９）に特別功労賞が贈られた。北島は、トロフィーが贈られると「重いですね。こんな立派なものをいただいて…」としみじみ。「もう間もなく、歩き続けて９０歳にな