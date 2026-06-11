「どうしようもないし……」俳優の板垣李光人が、映画『口に関するアンケート』の「口プレミア」に登壇。自身の発言に後悔しない理由を語った。板垣李光人○板垣李光人、実写映画単独初主演に自信のぞかせる板垣は10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』(7月3日公開)の「口プレミア」に綱啓永、吉川愛、MOMONA(ME:I)、森愁斗(BUDDiiS)、西山智樹(TAGRIGHT)、柄本時生、清水崇監督とともに登壇。同作は、『近畿地方のあ