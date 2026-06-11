同じ家で暮らす２匹の猫は顔を合わせる度にバトルが勃発。どちらからともなく猫パンチが飛び交う小競り合いが…。とっても仲が悪いのかと思いきや…もしかしたらそうでもないのかも！？この投稿は、記事執筆時点で23万回視聴を突破しています。 【動画：顔を合わせるたび、バトルが始まる２匹の猫→仲が悪いのかと思いきや…『ほほえましい様子』】 モアクリ姉妹の仲は…？ YouTubeチャンネル「モアクリ」に投稿されたのは