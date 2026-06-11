猫が大嫌いなもの5選 猫の「嫌い」は、人間のそれとは少し違います。鋭すぎる感覚や強い警戒心ゆえに、私たちには何でもない刺激が、猫には本気のストレスになっていることがあるのです。 では実際に、どんなものが猫にとって「大嫌い」なのでしょうか。特に反応が出やすい5つを見ていきましょう。 1.予測できない大きな音 掃除機、ドライヤー、雷、花火、インターホン――これらは猫