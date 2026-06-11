筆者の知人のお嫁さんは、はっきりとモノを言うタイプの人。そのキツイと感じられる言動に苛立つ知人でしたが、ある気づきをきっかけに、嫁への見方や接し方が変わったのだそうです。今回は筆者の知人のエピソードをご紹介します。 4コマ漫画