グラビアアイドルの星野琴が、6月9日発売の「週刊SPA!」6月16日号の「グラビアン魂」に登場した。 【写真】匂い立つようなオトナ女性の魅力が充満しています 星野は攻めた内容のイメージDVDが人気。しかし、あえて顔や体をしっかり見せるために「普通に」撮る形となった。カメラマンを担当したのは、ヒップホップグループ・スチャダラパーのメンバーで、多方面で活躍するANI。美脚を強調したショッ