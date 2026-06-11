タレントの木村夢叶が5日、自身のインスタグラムで同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。 【写真】斜めがけでむにゅっと出現思わず目が吸い寄せられるタイト感 添えたのは髪をアップに結ったショット。「絶対見てね!! たくさん可愛い衣装着て珍しくお団子もした」と報告。障子をバックに浴衣をはだけ、ボリューミーな2つの山が白の布地からはみ出すように出現したカ