オープンソースのLinuxディストリビューション「Fedora」で、バグ修正など複数の貢献を行いながらも言動に不審なところがあるアカウントが確認されました。開発者らは「AIだった可能性がある」と結論づけています。AI agent runs amok in Fedora and elsewhere [LWN.net]https://lwn.net/SubscriberLink/1077035/c7e7c14fbd60fae9/Fedora QAチームのリーダーであるアダム・ウィリアムソン氏は、あるときネイサン・ジョバンニーニと