◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１１日、函館競馬場昨年７着に続き２年連続で参戦するジョーメッドヴィン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドレフォン）は、順調な調整が進んでいる。１０日の追い切りは横山琉人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝を背に、Ｗコースを馬なりで単走。５ハロン６８秒１―１２秒３と上々の動きを披露した。吉田光助手は「ジョッキーも好感触でしたし、