◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが今季３度目の５連勝を飾った。阪神３連戦３連勝で、本拠地の交流戦無傷６連勝は１１年以来、１５年ぶり。交流戦の首位をキープして、最短で１３日にも１２球団最多の１０度目の優勝が決まる。１点を追う４回に正木の５号ソロと栗原の犠飛で勝ち越し。５回に同点に追いつかれたが、７回２死二塁で牧原大の右前打で、二塁