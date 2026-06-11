◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が６月初黒星を喫した。先発・田中将大投手（３７）が古巣・楽天との初対決に臨んだが、初回にいきなり４長短打で４失点するなど、まさかの２回６安打５失点ＫＯ。イニングは移籍後最短タイ、失点は今季ワーストとなる悔しいマウンドだった。打線も７回の２つの押し出し四球による２点に終わり、２分けを挟んでの連勝は６でストップ