◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）西武は広島に今季２度目の同一カード３連戦３連勝。貯金を１６に増やした。この日、伝統を誇る早大の応援部が来場し、“特別応援イベント”を開催。偶数回にはおなじみの「コンバットマーチ」などを披露して、左翼席上段から初の交流戦Ｖに向けて食らいついているナインを鼓舞した。先発した平良海馬投手は、最速１５５キロの直球に多彩な変化球