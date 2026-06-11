◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）広島は今季４度目の同一カード３連敗で、今季ワーストの借金１３となった。西武・平良に対し、６回まで内野安打１本。３回まで走者を出すことができなかった。４回に３四死球と暴投で先取点をもらったが、直後に逆転を許した。３回まで１安打に抑えていたターノックが四死球から１死二、三塁を招き、小島に逆転２点打。さらに５回にも追加点を奪わ