◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神が、１８年以来、８年ぶりにソフトバンクに３連戦３連敗を喫した。１８試合制となった１５年以降、交流戦の敵地ソフトバンク戦で３連敗するのは初めて。昨年の日本シリーズのリベンジとはならなかった。同点の７回２死二塁、３番手でマウンドに上がった畠が牧原大にチェンジアップを右前へ運ばれた。二塁走者の野村がヘッドスライディ