中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月11日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は11日の記者会見で、日本政府が「専守防衛を堅持する」「平和国家としての歩みは変わっていない」と表明したとの報道に関し、日本の軍国主義の復活を許してはならないとして国際社会に警戒を呼びかけた。林氏は次のように述べた。日本は平和や防衛を唱えながらも行働では「再軍事化」に突き進んでいる。防衛費の大幅