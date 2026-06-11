◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神がソフトバンクに惜敗し同一カード3連敗を喫した。4回表に大山のソロで先制も直後の4回裏に先発の伊藤将が正木に同点ソロ、栗原の中犠飛で逆転を許した。6回に前川の右前への適時打で追いついたものの、7回に3番手の畠が牧原に勝ち越しの右前適時打を浴びた。阪神は日本ハム戦に続いて交流戦で2度目となる同一カード3連敗。ソフトバンクとの初戦は球