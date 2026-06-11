天竺河原が司会、川北茂澄（真空ジェシカ）がコメンテーターを務めるテレビ大阪のニュース番組『NEWSクライシス』（毎週水曜深1：35〜※関西ローカル）。10日放送回に初のゲストとしてプロボクサー・那須川天心が登場した。【番組カット】独自の検証実験…とある場所に掲げられていた広告さまざまな危機＝"クライシス"をテーマに取り上げている同番組。今回は「スモンビー危機」を特集。歩きスマホなど、現代人が常にスマ