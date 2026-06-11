俳優・黒沢年雄（82）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、人生で一度も詐欺被害に遭わなかった理由について説明した。黒沢は「人生で騙された事が無い…嗅覚が良いのかもれない」と切り出すと「先ずはお金の話しや関係する事は…直ぐ切る、見ない聞かない読まない会わない…全て無視！」と説明する。「それでも不安だったら…警察でも銀行，証券会社，銀行に直接電話する…騙される人の気が知れ無いは言い過ぎだ