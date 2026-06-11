日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」ナンバー2の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】日本最大の風俗スカウトG「ナチュラル」ナンバー2の男逮捕大阪・梅田のパチンコ店で身柄を確保警視庁暴力団対策課逮捕されたのは、日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2・榎本悠人容疑者（35）で、3年前の9月中旬から11月中旬まで当時20代の女性を違法に群馬県高崎市の風俗店に紹介した疑いがもたれて