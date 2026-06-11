後藤啓介サッカーのドイツ1部リーグ、フライブルクは11日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会日本代表のFW後藤啓介（21）を獲得したと発表した。W杯代表MF鈴木唯人も所属している。J2磐田の育成組織出身の後藤は、2024年にベルギーの強豪アンデルレヒトに移った。25〜26年シーズンは期限付きで移籍した同国1部のシントトロイデンでプレーした。（共同）