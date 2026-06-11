メンズコンセプトカフェの従業員の男が女子中学生を客として入店させた疑いで逮捕されました。田中新一郎容疑者（21）は2月、東京・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに14歳の女子中学生を未成年と知りながら客として入店させた疑いが持たれています。この店は「王子様」をコンセプトにしたカフェで、当時、接客を行うキャスト従業員だった田中容疑者は女子中学生に対し「売り上げのノルマまであと少しだから来てほしい」などとメ