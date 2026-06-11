◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天8-2巨人(11日、楽天モバイルパーク)楽天に敗れた巨人が、6月9試合目にして初黒星を喫しました。古巣楽天との初対戦を迎えた先発・田中将大投手は、初回いきなり4安打を浴びて4失点。2回も2アウト1、2塁から相手4番のマッカスカー選手にタイムリーヒットを許し、今季ワーストとなる5失点で2回に降板し、「悔しい結果になってしまいました」と悔やみました。3回以降マウンドを引き継いだ2番手・森田駿哉