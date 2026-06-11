武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、朝からすっきりと晴れましたね。平島気象予報士この青空のもと、氷見市では特産のウメの収穫が始まりました。氷見市稲積の国道160号沿い、梅の木が400本ほど並ぶ通称「梅ロード」です。地元の生産者が特産の「稲積梅」を育てています。きょうはみなさんで、大きく実ったウメの実をひとつひとつ手作業で摘み取っていました。武道キャスター丸々と