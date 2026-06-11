JA富山中央会の次期会長にJAあおばの柞山明組合長が就くことが決まりました。県JAグループの4つの組織のトップとなります。柞山明さん「トップダウンというよりはむしろ、いかに皆さんの意見をしっかりと吸い上げてそれを束ねていくかというところが共通会長の仕事」JA富山中央会の新たな会長に就く柞山明さんは70歳、農林水産省勤務などを経て2023年からJAあおばの組合長を務めています。きょう非公開で行われた選挙の結果