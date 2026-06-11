◇第97回都市対抗野球・西関東予選第1代表決定戦日産自動車4―5東芝（2026年6月11日横浜スタジアム）昨年、15年ぶりに活動を再開した日産自動車は東芝に惜敗した。初回から小刻みに加点されるも、6回に2点を返すと、9回には石飛智洋内野手の中越え2ランが飛び出したが、あと1点届かなかった。それでも応援席にはイヴァン・エスピノーサ代表執行役社長兼最高経営責任者（CEO）ら約3千人のファンが集結。試合後、エスピ