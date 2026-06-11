7回オリックス2死一、三塁、西川が右前に適時打を放つ＝京セラドームオリックスが3連勝。五回に若月の適時打、宗の2点二塁打で3点を先行した。3―1の七回には西川の適時打で加点した。エスピノーザは7回1失点で6勝目。九回をしのいだマチャドが17セーブ目。ヤクルトは7連敗を喫した。