きょう正午ごろ、富山市の桜町などで停電が発生し合わせて、およそ210戸がおよそ1時間停電しました。北陸電力送配電によりますと、きょう午後0時20分すぎ、富山市桜町と新桜町などで合わせて210戸余りが停電し、およそ1時間後におおむね復旧しました。北陸電力送配電は原因について、停電が発生した地域の中にある建物に設けられている電気を受ける設備が故障し、周辺の配電設備に影響が及んだとしています。パン店の従業員「突然