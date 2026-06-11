◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク3-2阪神(11日、みずほPayPayドーム)阪神がソフトバンクに敗れ3連敗となりました。4回に大山悠輔選手のホームランで1点を先制した阪神でしたがその直後、ここまでソフトバンク打線を無安打に抑えていた先発の伊藤将司投手は先頭の正木智也選手にソロホームランを浴び同点。さらにノーアウトランナー1塁3塁となると栗原陵矢選手に犠牲フライを打たれ勝ち越しを許します。それでも6回に1アウト1塁2